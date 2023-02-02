《最佳利益2、3季》Darren（左）、陳庭妮律師兄妹鬩牆，對峙飆戲。（群之噰傳播提供）

Darren邱凱偉自嘲在《最佳利益2、3季》成了笑面虎。（群之噰傳播提供）

台灣首部律政職人劇IP《最佳利益2、3季》4月29日將於公視首播、八大跟播，2日推出花絮京勤兄妹篇，曝光由Darren邱凱偉、陳庭妮飾演的一對律師兄妹全新角色，兩人在影片中一段為爭奪主持律師而兄妹鬩牆相互對峙、深沈陰暗的飆戲畫面令人驚艷，展現有別兩人以往的角色面向。

Darren坦言這角色有一定程度的挑戰，「余照新是一隻徹頭徹尾的笑面虎，因為他在人前表現是善待員工的『小老闆』，人後卻是一個六親不認的斯文敗類，看起來善良，但要小心了！他就是會在背後捅你一刀、你都不知道的那種人。」

對於首度與陳庭妮合作，就要與她耍心機，Darren開玩笑說：「雖然滿過癮但其實挺辛苦的，因為你看這麼可愛的妹妹，偏偏要對她拒於門外，表現出認為她最好不要在我人生中出現的樣子。」

對於要演討厭哥哥Darren，陳庭妮則表示：「打開劇本看到故事就開始討厭他了，小時候雖然要好，但中間發生一些無可奈何的事情，導致我們距離變遙遠，這些我們在現場拍攝時都會互相有些討論。」

此次挑戰詮釋心機深沉、幹練的律師余芝綺，陳庭妮認為：「進組之前我很緊張，因為從來沒演過律師，這個職業是實事求是的、需要很精準的設定，在接一個新角色時我會先去看他是好人或壞人，但芝綺這個角色沒有絕對好或壞，對我來說她其實是好人，卡在微妙的臨界點，只是現實生活中有不可控的因素，讓她漸漸不了解自己，不知道該做什麼樣的決定，只能懷抱信念先努力再說，導致她做的很多決定，都不是主動的，在被動情況下變得難辨是非，這幾點是最難拿捏的。」

曾在消防職人劇《火神的眼淚》演出消防員，這次又在律政職人劇演律師，陳庭妮分享：「詮釋消防員是磨練意志和著重在身體的訓練，律師是需要表情細微的浮動，在法庭的戰場上和在律師事務所裡又是不同的鬥爭，但律師和消防員一樣，會面對很多人性、生命和嚴肅的社會議題考驗，所以和消防員的挑戰有一些類似但有很多不同。」