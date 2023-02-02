前檢察官詹昭書被控在新竹地檢署任職期間，收賄替溫泉業者、汙泥廠護航，2019年詹男遭判處10年徒刑、褫奪公權6年定讞，他入獄服刑後，法務部在2021年廢止他的律師證書，他不服提行政訴訟，但台北高等行政法院認為他貪汙遭判刑確定，依《律師法》應廢止證書，駁回他的請求。可上訴。

詹昭書在2009年任職新竹地檢署期間，收受溫泉業者提供的昂貴汽、機車代步，並佯稱能協助解決汙泥廠圍廠事件，利用自己輪值內勤之際，受理且主導案件偵辦，藉此索賄。

新竹地檢署、廉政署據報後展開搜索，拘提詹到案，訊後將他起訴並求處重刑，但新竹地院卻認定，證據不足證明詹昭書有利用職務，以欺騙手段讓張姓、何姓業者陷於錯誤而交付財物，判他無罪。

經上訴後，高院、更一審都改判10年徒刑，高院更二審認定詹男收取業者的利益有對價關係，構成利用職務上機會詐取財物罪，他的行為令全體檢察官蒙羞，將他判刑10年，經上訴後，最高法院駁回定讞。法務部也廢止他的律師證書並命其返還該證書。

詹昭書不服提行政訴訟主張，律師法規定只有「廢證」一途，無正當理由而為差別待遇，與憲法平等原則有違，且法務部處分違反正當程序原則，請求法院撤銷處分，但北高行認為法務部處分認事用法均無違誤，判決駁回詹的請求。