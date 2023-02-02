改編自國家文藝獎得主鄭清文小說、由吳念真編導的舞台劇《清明時節》將再次重演，劇情描述兩女一男三角戀，以及傳統家庭女人遭逢外遇問題、婚姻破碎的心中血淚，在綠光劇團成立滿30週年之際推出。

選擇在綠光劇團30周年再現這齣戲，吳念真表示，「因為它講的不只是一個婚姻、一個家庭，而是一個社會、一個國家。」

《清明時節》是吳念真向他的年少偶像、作家鄭清文致敬之作，結合《清明時節》及《苦瓜》兩則短篇小說改編而成。背景設定在台灣50年代，是一段從外遇展開，內省結束的故事。

劇中的輝昌因為只認識八個月的外遇對象梨花，要與結婚八年的妻子秀卿離婚。為守護自己的婚姻，秀卿不惜與丈夫對簿公堂，卻還是難留他的心。在秀卿與梨花之間，輝昌給不出任何承諾，做出讓兩個女人都心碎的決定，卻也開啟了她們的成長、釋然之路。劇中對白同樣有「吳式黑色」，讓觀眾在悲苦中看見希望之光。

吳念真表示，「這齣戲聚焦的不是男歡女愛，也不是要批判外遇的道德性。而是真實陳述在外遇這個情境中，每個當事人的想法與選擇。在感情世界，用誰的角度去批判對錯都無意義，只能交由觀眾自己去見證、感受。」

值得一提的是，吳念真的人間條件系列，今年也可望再推第八集。《清明時節》將於6月23日至25日在高雄衛武營國家歌劇院，6月30日至7月2日於台中國家歌劇院，9月1日至9月10日於台北國家戲劇院登場。第四度巡演，老班底柯一正、張靜之也將再同台飆戲。