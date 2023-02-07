一名在IG上有破萬追蹤的火辣網紅與公司已婚人夫發展不倫戀，事後正宮收到陌生訊息才發現老公與網美已交往長達3年，心碎提告。法官認為，網美面對種種事證堅決否認，且佯作無辜，對正宮造成二度傷害，因此判決網美須賠償正宮20萬。全案可上訴。

小美（化名）與丈夫在2016年結婚，婚後育有一子。2020年小美臉書收到一個與丈夫同名的陌生帳號傳訊，她點開後驚見丈夫和一名女子在汽車內牽手、親暱出遊等照片，並於照片上方記載「宜蘭基隆二日遊幸福」、「開心出遊」、「三週年」、「I do」、「還是愛妳」等文字，小美氣得質問丈夫，丈夫坦承外遇，並表示照片中的女子花花（化名）為公司同事，雙方已經交往2、3年。

花花表示自己和人夫原為不同部門的公司同事，2人在2018年10月間因為專案合作而有所接觸，花花指稱人夫展開追求，但自己未答應與他成為男女朋友，且在同年11月經其他同事告知得知對方已婚身分後，即刻意與人夫保持距離，僅有維持同事間必要業務聯絡，花花辯稱，小美拿出2人出遊照片無法證明是自己，花花另外表示自己和人夫在對話中稱對方「寶寶」僅為網路流行用語，至於傳訊人夫「老公要陪我騎腳踏車嗎」則為誤傳，均無侵害小美配偶權之情事。

法官勘驗花花和人夫的對話，花花曾對人夫表示希望人夫對妻子隱瞞，「打死不要承認」、「隨便掰一個人就好，不要把我的人供出來」、「應該要先保護我」，且兩人電話對話中有提及疑似與性行為有關「妳跟我做，我很舒服」等曖昧字眼。另外當小美質問丈夫時，人夫傳訊告訴花花「我老婆都知道了，那我也有跟她承諾過，我不會再跟妳聯絡了」，花花則回覆「為什麼我們不能再聯絡了？而且重點是我們也是可以當朋友啊，為什麼啊為什麼會變成這樣子」，但人夫有意切割，表示不要再見面，而花花也回覆「傻眼」。

另外法官勘驗對話認為，花花屢次稱呼人夫為「寶寶」，宛如情侶於熱戀期間互稱「寶貝」之甜蜜撒嬌稱謂，亦與網路流行用語「嚇死寶寶了」、「寶寶心裡苦、但寶寶不說」用以自稱及自嘲方式不同，難以相提並論。

法官根據相關事證，認為花花和人夫的確有不正當的交往關係，法院審酌花花為碩士畢業，擔任專案管理師，當時年收入約在80萬元至100萬元之間，事發後雖已離職，但她為小有名氣之網紅，在網路社群軟體Instagram上有數萬粉絲追蹤，前景一片看好，然花花面對確證據鑿卻始終佯作無辜，堅詞否認，寧可出資委任律師，以各項天馬行空、荒誕不經之藉口，為己開脫粉飾，對正宮小美未有歉疚之意，持續造成二度傷害，因此判決花花須賠償小美20萬。全案可上訴。