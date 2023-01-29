赴台北市立聯合醫院仁愛院區消化內科求診的30歲吳先生，由於飲食時發現吞嚥困難、體重減輕20公斤，被安排數項檢查，才發現其食道嚴重擴張，已經患上「食道遲緩不能症」。醫師指出，食道遲緩不能症每年發生率約為每10萬人口中僅1至2人，目前好發在30到50歲此一年齡層，可透過保守治療及外科手術治療。

北市聯醫仁愛院區消化內科主治醫師李熹昌說明，食道遲緩不能症臨床症狀以漸進式的吞嚥困難表現為主，其他症狀包含胸痛、胃酸逆流、營養不良及體重減輕等症狀，從有症狀到確定診斷，平均花費約2年。

李熹昌舉例，有1名30歲吳先生1年來覺得吃東西時吞嚥困難，需要喝大量的水幫助吞嚥，體重也減輕20公斤。經瞭解患者生活作息、飲食習慣，並進行詳細身體檢查後，透過X光檢查發現嚴重食道擴張，後經胃鏡、電腦斷層檢查診斷為食道遲緩不能症，最後經內視鏡肌肉切開術治療，患者的飲食已漸漸恢復正常。

他解釋，經口內視鏡肌肉切開術是近年發展的微創內視鏡手術。作法是將內視鏡伸到食道處，利用特殊的內視鏡手術刀在食道黏膜下層做一通道直達胃部賁門，之後在通道內切開食道下端括約肌，以達到外科手術的效果，手術時約1至2小時，優點包含無傷口、復原快速、禁食時間短等。

李熹昌指出，治療食道遲緩不能症的方法分為2類，包含保守治療與外科手術。前者為藥物治療、局部肉毒桿菌注射及氣球擴張術等，氣球擴張術效果較明顯但有食道破裂風險，大多數病患常常復發需要接受多次的擴張治療。

李熹昌續說明，外科手術治療則是直接切開食道下端的括約肌，但因食道下端括約肌整層被切開，手術中需要同時執行胃底摺疊術，否則患者術後會有嚴重的胃食道逆流現象。