高雄蓮潭燈會專屬實境遊戲【蓮潭覓寶】讓您一邊逛燈會一邊挖寶。（柯宗緯翻攝）

觀光局團隊於蓮池潭東北側打造專屬兒童的森林公園與景觀迷宮。（柯宗緯翻攝）

高雄蓮潭燈會27日開幕當日吸引30萬人朝聖，除18米全台最高最萌ㄇㄚˊ幾兔主燈，及炫目燈光展演外，高市觀光局順勢推出解鎖蓮潭大祕寶實境闖關遊戲、古裝cosplay及童話公園，一次給遊客蓮潭三重遊戲樂趣。

首度移師蓮池潭的高雄燈會評價兩極，有媒體點評6大缺失，直批為「史上最差」，網友則認為交通問題、燈飾少、環境動線亂，都是美中不足之處，但也有人感受誠意十足，知名粉專「許傑旅行圖中」PO文指出，家人逛了5個小時還意猶未盡，「因為高雄燈會真的太美了！」

觀光局長高閔琳強調，這屆燈會除以生猛有力、濃濃台灣味，做為主軸規畫經典作品與展演外，周邊搭配的線上線下活動也相當精彩，這次特別推出3種線上結合線下的燈會遊戲，「就是讓大小朋友從早玩到晚、玩到不想回家」。

高閔琳指出，這次推出蓮潭燈會專屬實境遊戲「蓮潭覓寶」，現已在蘋果APP Store 以及Google Play商店上架，故事背景圍繞在蓮池潭的祕寶傳說，埋藏在蓮池潭的各處寶藏，等待著挖寶者的到來，挖出寶藏就能獲得兔年的開運祝福，以及周邊商家優惠券獎勵。

觀光局團隊也以濃濃台灣味發想，並結合環潭各異其趣的廟宇場景，規畫古裝體驗活動，在孔廟準備特色男女古裝與道具，遊客可自由搭配，在古色古香的建築襯托下，賞燈之餘還能一秒穿越回古代cosplay，化身俠客與仙女，拍出張張經典古裝美照，租借費用只要100起。

此外，觀光局在蓮池潭東北側，打造專屬兒童的森林公園，是高雄首座兒童共融遊憩場，面積約3.7公頃，除有遊戲大沙坑及彩色水管山丘，陸續建置南台灣最長的30米溜索設施，並進一步在公園內，打造「奇幻樂園」，模仿愛麗絲夢遊仙境內的人物與場景，不論白天或黑夜都超級好拍。