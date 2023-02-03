竹北市元宵燈會3日晚上舉行點燈儀式，竹北市長鄭朝方、竹北市民代表會主席林啟賢等人共同點亮「Q版太空兔」主燈，4.6公尺高的主燈在360度旋轉主燈秀中磅礡登場，4大特色燈區有互動式發光鞦韆、翹翹板、螢光踏板，兼具視覺欣賞及體驗，成為親子熱門燈區。

鄭朝方表示，今年竹北市元宵燈會展期從3日到12日連續10天，每晚6點至10點有360度「Q版太空兔」旋轉主燈秀，兼具可愛與科技感，公所也特別規畫兔年4大情境式主題燈區。

包含與竹北城市意象相符的「科技燈區」、有大片星夜螢火蟲及蝴蝶翩翩飛舞的「昆蟲燈區」；還有結合竹北地景特色的「山岳燈區」及「水月燈區」，可以看到竹北烏魚、竹北水月等竹北特產與特色。

鄭朝方表示，燈會中特別規畫親子互動燈區，像是發光鞦韆、發光翹翹板、腳踩就會發光的螢光踏板，讓燈會可以拉近和市民之間的距離。

此外，眾星雲集的「元宵晚會」將於4日晚間盛大登場，邀請重磅卡司時下最夯原子少年U：NUS、金曲天團麋先生、最狂新人艾薇、電音教主安苡葳、台語天后張涵雅、清新女神張語噥現場演唱。

5日安排「民歌演場趴」再現經典歌曲，11日有「竹北特色社團趴」邀請在地特色社團進行才藝大賽拿獎金，12日「搖滾音樂趴」邀請台客搖滾怕胖團、搖滾天團迷霧森林、數位歌姬米利亞等藝人準備嗨翻竹北。

除了賞燈、看精彩表演之外，周邊還有創意市集，4日限定特色胖卡餐車，讓民眾有吃有玩還有得逛。3日至7日連續5天在文化公園還會發放限量竹北限定款「兔寶寶」、「黃金兔」、「竹北兔遊趣」小提燈。