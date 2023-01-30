農曆正月初九天公生，半夜子時開始，台北市知名天公廟松山奉天宮湧入大批信徒，廟方動員大批志工協助疏導人流，以及清理信眾參拜後留下的金紙、香腳等物品，虔誠的信徒準備各式各樣供品，堆滿擺設在廟埕的供桌，深夜的廟宇人聲鼎沸，有如一場宗教嘉年華。
雖是每年例行祭典，有些儀式照本宣科，誦經團輪番唱誦經文，供應民眾祈福保身的華陀平安水幾乎人手一瓶，許多人現場就開罐飲用，希望兔年身體健康；今年因應解厄需求，廟方設置太歲卡，依生肖分別放不同櫃子，果然成為搶手物品，有的民眾不論是否為黃曆沖煞的生肖，通通都幫家人抽取一張，顯見祈求平安是眾人祭拜的主要動機。 年輕人因循傳統習俗來拜天公，但也自搞創意展現新世代的風格，有人順著兔年穿著一襲連身兔子裝和頭飾，果然吸引眾人目光，有人抱著毛小孩一起上香，現代人家庭中跨物種的家人，當然也要一起來向天公祝壽並祈福。
廟口山路兩旁的商店販售各樣與祭典有關商品，每家門前都擠滿搶購人群，寒冷的夜晚中，拜拜完的民眾也趕緊到小吃店，吃碗熱騰騰的點心小吃，讓原本以清晨早市為主的攤商，轉身成了深夜食堂，形成另類夜市景觀。 山下馬路邊兩家彩券行，打破平日營業時間慣例，延長到深夜，讓許多想在過年試試手氣的民眾蜂擁而至，店內店外都擠滿彩迷低頭刮著彩券，深夜的彩券行生意如此興旺，應屬少見。 天公生不僅是信眾向玉皇大帝參拜祝壽，也祈求神明保佑，更希望發財夢在神明庇佑下得以實現。
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