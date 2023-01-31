一名簡姓男受刑人在2021年服刑期間，用手、腳觸摸同舍房的獄友臀部，還伸手觸摸對方的下體，遭到對方報警處理。桃園地院審結，依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處拘役55日，得易科罰金5萬5千元。可上訴。

判決書指出，簡姓男子與A男為台北監獄同房舍友，2021年6月上午間，簡男卻接續以手、腳觸摸A男的臀部，徒手撫摸A男的耳朵，接著還直接伸手觸摸A男的下體，嚇得A男報警提告。

簡男接受偵訊時坦承不諱，檢察官核對A男在警詢及偵訊時的指述，再加上舍房的監視器錄影畫面與截圖等證據，認定簡男的自白與事實相符，勘認罪嫌，依違反性騷擾防治法將其起訴。

桃園地院審理時，法官審酌簡男只為了逞個人慾望，趁A男無法抗拒之際觸碰其臀部、耳朵及下體，顯然未尊重他人身體自主權，實在不可取，念及簡男犯後認罪，已經與A男達成調解，待履行後續賠償等一切情狀，依犯性騷擾罪，處拘役55日，得易科罰金5萬5千元。可上訴。