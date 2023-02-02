已成傳統的新竹縣忠信學校「竹塹城元宵情人節：元宵走街」活動，將於5日元宵夜連續第22年在新竹市鬧區登場。（陳育賢攝）

已成傳統的新竹縣忠信學校「竹塹城元宵情人節：元宵走街」活動，將於5日元宵夜連續第22年在新竹市鬧區登場，當晚學生們將以各式裝扮環城走街慶元宵，包括鬼滅、哈利波特、魷魚、小小兵、財神爺全都到場同歡。

忠信學校指出，竹塹城元宵走街是於2002年前市長林政則任內展開，元宵情人節則是由高天極於2009年首倡，忠信元宵與情人節走街已逐漸成為台灣元宵的民俗亮點和新竹的文化品牌，在元宵夜環城走街慶元宵，互相賀歲，為竹塹城淨城祈福，已成新竹人專屬的溫馨回憶。

忠信學校校長廖婉君表示，自2000年起，忠信學校辦理了一系列《深耕台灣善良文化》公益活動，藉由活動主題向社會報告忠信的工作信念和內容，包括《忠信教育的4個相信》、《忠信學生4個榮譽信條》、《忠信校園的4個訴求》、《奮乎百世．其命維新》、《1個責任．1個夢想》、《我的夢想．我的家》等，這次癸卯年竹塹城元宵走街祈福巡禮即是忠信《深耕台灣善良文化》系列主題活動之一。

廖婉君說，這次元宵走街活動的支持單位有包括普天宮、新竹救國團、三民國小、新竹天主教德蘭兒童中心、迎曦服務協會、愛樂管弦樂團、文雅里辦公處、新竹縣警友會、欣興電子、忠信文教基金會等共襄盛舉。

走街的時間為5日元宵節晚間6時40分至8時40分，自三民國小出發，沿線行經巨城、東門城、城隍廟、大遠百、站前廣場等，沿途同時將分送民眾8888盞兔寶寶環保燈籠，以及1萬份新竹元宵走街22周年紀念幣賀年卡。

今年參加走街隊伍包括忠信山前女子槍隊、忠信戰鼓、忠信12生肖行動氣球寶寶，以及忠信學校學生組成的裝扮隊伍包括鬼滅之刃、哈利波特、魷魚遊戲、寶可夢、漫威英雄、電影世界、可愛動物、小小兵、愛麗絲夢遊仙境、以及財神爺等，精采可期。