有名大媽經過魚攤販時，看見有顆綠花椰在放在攤位後方，竟然順手直接拿走，「行雲流水」的動作也驚呆網友。（翻攝自臉書汐止集團）

明目張膽的竊賊！有魚攤販女老闆在網上公布可惡竊賊的影片，從影見中可見，1名穿著淺色外套的大媽，行經攤販前看見了1顆綠花椰菜放在攤位後方籃子上，便走進後看了一下，但未停下腳步，下秒便直接伸手將綠花椰菜偷走；「行雲流水」的動作，也讓原PO大罵「這位大媽你這種行為有點跨張，連一顆綠花菜都順手牽羊偷走，雖然不是很值錢，但這是我們的晚餐」。

一名女子在臉書社團「汐止集團」發文，並上傳1段11秒影片，從影片中可見，在某賣魚攤的攤販，有名穿著淺色外套的大媽發現攤位上有顆綠花椰菜，她走靠近看了一下，但步伐卻繼續往前，下秒大媽便伸出左手直接將綠花椰菜拿走，然後放進自己手中的塑膠袋內；一氣呵成的偷竊行徑也讓原PO也貼文寫下「這位大媽你這種行為有點跨張，連一顆綠花菜都順手牽羊偷走，雖然不是很值錢，但這是我們的晚餐」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「想吃不會自己去買嗎？可惡」、「花椰菜要寫名字」、「傻眼欸」、「行雲流水，這是高手」、「真的很沒品」、「真的不能姑息養小偷，受害的人就不只你一人了」、「（順手）的比較好吃啦」、「好厲害，明目張膽的竊賊」、「報警啦！很討厭這種人」、「她袋子裡面的東西該不會是一路撿才這樣多吧」。