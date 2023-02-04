冼佩瑾與涂善存開心合照。（POP Radio提供）

剛推出新單曲〈蘋果〉（HOLIDAY）的新加坡歌手冼佩瑾，日前與這首歌的編曲者蔡侑良一同上POP Radio節目《幕前幕後偷偷看》暢聊音樂與生活。2人結緣於2015年冼佩瑾剛發專輯時的首次小河岸演唱，蔡侑良一直覺得她的音樂古靈精怪且唱腔特殊，鼓勵冼佩瑾不要隔那麼久才發歌，而她則透露很快會有新作品，且現場打賭，笑說若今年沒把新專輯寫完，就要買機票邀請大家到新加坡玩。

訪問中途發生小插曲，演而優則唱的涂善存竟突然現身錄音間，並帶著知名的甜點舒芙蕾當伴手禮來到現場，涂善存表示因為知道冼佩瑾當天會到電台接受訪問，所以一定要來突襲她，笑說因為冼佩瑾奪走他MV拍攝的第一次，也是他第一個合作到的女藝人，入行第一支拍攝的MV就是冼佩瑾的〈控制狂〉這首歌，所以一定要來看看她。

至於為何帶舒芙蕾當伴手禮，涂善存透露其中別有巧思，因為他覺得冼佩瑾的音樂聽起來是很舒服自在的，所以要送舒芙蕾，這諧音梗也引起現場一陣大笑，他表示也希望之後可以再一起演出，並且保證不漲價。更多精彩訪問內容都在POP Radio本週日（5日）晚上6播出的《幕前幕後偷偷看》節目。