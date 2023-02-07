有的人做事處理方面，總是特別小心謹慎，深怕自己做錯造成別人困擾，《摘星工廠》運勢專欄指出金牛座、巨蟹座、天秤座他們做事過於謹慎，而造成拖拉，即使是微不足道的事，也會走一步，看三步處事，而想著每一個後果到底會如何。

▍金牛座

金牛座討厭「有風險」的事，對做白工更是避之不及，他們喜歡每一步都走得踏實，最終希望都能有結果，事情怎麼做會遇到什麼困難，有沒有能力解決之類的問題，金牛座會想得非常齊全。

▍巨蟹座

很在乎安全感，很怕冒險的巨蟹座，在不確定因素存在前，會用本能避開很可能失敗或受打擊的事情，做決定很小心、謹慎，拖拉自然也就免不了，雖然失敗打擊沒人喜歡，但習慣打安全牌的巨蟹座，實在不喜歡那種不確定感。

▍天秤座

天秤座做事求周全、求品質很在乎別人的觀點，喜歡衡量利弊，經常衡量人際得失的個性，會讓他們在做決定之前容易瞻前顧後，尤其是涉及到別人時更是猶豫，怕做錯決定影響別人對自己的看法，甚至影響到別人的決定，他們都容易拖在那裡。