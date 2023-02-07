俄羅斯侵略烏克蘭，爆發俄烏戰爭，已將滿一周年，全球經濟制裁仍持續封鎖俄羅斯，台灣經濟部也在年初宣布，擴大管制輸往俄羅斯、白俄羅斯的產品，包括核能物質、材料及工具機等貨品。然而有媒體披露，俄羅斯客戶仍透過第三地向台灣廠商買產品，業者的帳面業績雖然是零，但有產品流入俄羅斯。

天下雜誌報導，俄羅斯是台灣工具機第四大買主，佔比約4%左右，俄烏戰爭開打後不但沒有減少，還能穩定成長10%，業者分析指出，台灣工具機大多不是高階機台，能閃過國際公約的限制，另一點則是，當歐美退出俄羅斯市場後，民生用機台的訂單就落到台灣廠商手上。

此外，業者也透露，來自俄羅斯的買家會透過大陸、土耳其等地的廠商向台灣購買產品，透過第三地轉運掩人耳目，而台灣廠商都出貨紀錄上也會只有運往第三地的資料，並沒有直接跟俄羅斯進行交易。廠商坦言，俄羅斯帳面業績是零，但大家都偷偷做。

經濟部在去年就針對電腦資通、感應器、雷射及航太等57項貨品，進行出口管制初，今年初再次擴大管制範圍，新增核能物質、材料、化學品及工具機等52項貨品，總計109項貨品遭到管制，標準與歐美相同。

經濟部貿易局強調，會被限制出口的產品，都有可能被當作軍事用途，此外，相關高科技產品申請輸出許可證，原則上不予同意，但若符合已預收貨款與不淪為軍事用途兩個條件，將依照個案進行審查。

當時工具機協會坦言，確實令工具機廠商感受到經營上的挑戰，但業者一直都配合政府規範出口貨品，新修訂的管制措施業者也會遵循辦理。機械公會則喊話，擴大出口管制將對工具機產品產生影響，政府應該妥善因應並協助受影響企業。