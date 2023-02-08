台灣時間2月6日（一）上午9時17分左右，土耳其與敘利亞接壤的加濟安泰普省（Gaziantep）發生規模7.8強震，災難性地震的最新死亡人數已超過7800人，根據最新統計數據，土耳其證實有5894人罹難，而敘利亞目前統計來到1932人，總共計7826人死亡，世界衛生組織警告說，傷亡人數可能超過2萬人。

據英國《衛報》（The Guardian）8日報導，地震當天第2個餘震使得最初的救援工作受阻，這個餘震震度高達7.7級。世衛組織高級緊急官員馬尚（Adelheid Marschang）表示，約有2300萬人，包括140萬兒童，可能會受到地震的影響。

土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）表示，截至目為止，已經從廢墟中救出8000多人，大約38萬人在政府安排的庇護和酒店避難，其他人則集中在購物中心、體育場、清真寺和社群活動中心。

7日下午，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）宣佈南部受毀滅性地震影響的10個省份為災區，並宣布地區進入緊急狀態3個月。

土耳其災害管理機構表示，目前有11342份建築倒塌的報告，其中5775份已得到證實。 土耳其交通和基礎設施部表示，過去一晚有3400人在火車上避難，被用作緊急住所。

災害管理機構官員塔塔兒(Orhan Tatar) 說，土耳其已向地震區部署了24400多名搜尋和救援人員，隨著更多救援人員抵達，預計救援人數還會增加。