台灣燈會睽違二十三年重返台北，以「光源台北」為主題，不僅打造4大展區，更規劃12個﻿行政燈區，近來吸引不少人前往觀賞，不過其中一件取名為「西遊記」的作品，卻讓民眾見到匪夷所思的一幕，對此，知名作家苦苓也改編曹植《七步詩》，為兔子創作五言絕句，引發討論熱潮。

台灣燈會一件取名為「西遊記」的作品，只見豬八戒和孫悟空圍繞於正在烹煮的鍋子旁，牛魔王則是齜牙咧嘴並伸出舌頭，唐三藏在旁面有難色並流下一滴眼淚，看起來似乎相當焦急，這時只見一隻小白兔被扔在鍋中，旁邊還浮著豆腐、青菜等配料，模樣看起來相當享受的牠，似乎還不知道等會將被作成佳餚，準備要被當成食物吃掉，畫面看起來相當驚悚。

對此，知名作家苦苓眼見駭人一幕，改編起曹植的《七步詩》，寫下：「牛頭馬面聚，兔在釜中泣，本是同畜生，相烹何太急？（阿彌陀佛⋯）」，讓不少網友紛紛留言：「這應該是那位正在哭哭的三藏的OS」、「這創意真難理解」、「師父開葷了⋯太嚇人了」、「實在看不懂這個要表達的意象！尤其是看了創作說明之後」。

如今主辦方已將兔子從鍋子中移除，對此，中華花燈藝術學會理事長陳佳揚解釋「我們要詮釋的其實並不是牠在被煮，牠是在泡湯而已那個表情是享受的，我們透過另類手法，讓唐僧跟牛魔王他們是朋友的感覺，大家一起同樂」。