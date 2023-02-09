現年31歲泰國女星阿麗莎拉(Due Arisar)擁有美艷外型和精湛演技，曾演過《籬藩情緣》、《日落餘暉》、《星迷黛嶽》等戲劇作品，現實生活則在去年4月嫁給台灣富商Sebastian，育有1子，看似過上平靜幸福的一家三口生活，然而，近日她槓上舊愛達蒙(Benz Damon)，爆料他開設賭博網站，又指達蒙交往期間曾經家暴，導致身心受到極大的傷害。

綜合泰媒報導，阿麗莎拉揭露達蒙和他的四個兄弟，開設非法賭博網站，引來警方至當地50個據點進行地毯式搜查，據悉，這起案件涉案人數近50人，連移民局公務人員也牽涉在內，牽連甚廣，其中在首都曼谷查扣一台全球僅有7輛的藍寶堅尼，車主是她的前男友達蒙，警方目前在全力追蹤他的藏匿地點。

阿麗莎拉表示，和達蒙交往2年間，不斷遭到家暴，某一次，她在吃泡麵時，達蒙竟拿著熱騰騰的泡麵，從她的頭頂倒下，然而那時她不敢報警求助，之後長期失眠、經常需要依賴藥物。阿麗莎拉強調，之所以出面爆料，不是為了勒索前男友，只是想討回屬於自己的公道，目前已蒐證完畢且聘請好律師。

至於，對於現任富商老公被指涉嫌做「灰色產業」？阿麗莎拉嚴正做出否認，強調只是從事一般的餐飲行業，是合法生意，盼望大家不要隨意相信網路流言。

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