近年政府不斷強調社會安全網不能「漏接」，不過悲歌仍一再頻傳，雲林縣斗南鎮一名身心障礙呂姓老婦，因為女兒罹患嚴重糖尿病無法工作，母女倆只能靠著領補助金勉強度日，近日呂婦突然接到女兒來電告知「身體很冷」，怎料隔天返家竟驚見女兒已成冰冷遺體，讓她悲痛萬分。

據了解，有事外出的呂婦突然接到女兒來電，對方透露身體很冷、很不舒服，但呂婦只叮囑女兒多加休息，以為並無大礙，怎料隔天返家竟發現女兒已不幸喪命，全身冰冷僵硬死亡多時。

雲林縣警察局斗南分局表示，東和派出所5日上午接獲呂婦報案，指出女兒陳屍在家中，但礙於經濟狀況不佳，無力負擔龐大的喪葬費用，所長吳俊麟偕同員警協助轉介「張榮發慈善基金會」申請救助，並聯絡其他慈善團體協助接濟生活物資。

警方表示，呂婦本身領有極重度身心障礙證明，而女兒則是罹患「糖尿病」領有重大傷病卡，母女倆皆疾病纏身無法正常工作，家境清寒被古坑鄉公所社會課列為低收入戶，平常全靠微薄補助金勉強度日，如今只盼透過慈善團體捐贈，能幫助呂婦度過當前難關。