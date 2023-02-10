人人都有一夜致富的夢想，但現實往往靠腳踏實地工作和儲蓄理財，才是累積財富的不二法門，《科技紫微網》運勢專欄指出，處女座、天蠍座、雙魚座他們依靠自己的努力來賺錢，他們不但有商業頭腦，甚至會利用錢滾錢的方式，來創造更多的財富，對他們來說躋身富豪不是難事。

▍處女座

處女座只要下定決心在某個領域鑽研、深耕，遲早會成為領域出色的專家，因他們把「高效率」寫進了自己DNA裡，甚至大到目標框架，小到執行細節，都要納入掌控範圍，他們也很有反省精神，不但擅長整理、歸納自己的失敗經驗，更擅長學習與借鏡他人的成功經驗，這樣的處女座，想要躋身富豪不是難事，擁有不錯的社會地位更是輕而易舉。

▍天蠍座

天蠍座是最盛產老闆的星座，在事業上投入一件事情的程度，可用癡迷來形容，總是為了想要的東西廢寢忘食，不達目的不甘休，賺錢當然也不例外，天蠍座很有謀略，尤其在商業領域裡更是高瞻遠矚，從不走勤懇賺死工資的路線，而是享受多線賺錢的感覺，他們似乎天生就有一種能巧妙控制資金的能力，能夠一直想辦法讓錢生錢，所以很多人都說他們是行走的隱形富豪。

▍雙魚座

其實雙魚座也是賺錢的好手，並不只是刻板印象裡感性的戀愛腦，他們也是能把童話變成現實的超級大英雄，是12星座裡最有造夢能力的人，在創業領域他們真的是潛力十足，只不過要找對入口，既要具備浪漫的優勢，又要有要兼顧現實的考量，如能走準方向，成為未來富豪只是時間問題。