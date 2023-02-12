花蓮縣秀林鄉富世村可樂部落11日舉辦一場太魯閣族傳統婚禮，新郎尤黃柏碩以「巴卡（paga）」方式，揹著新娘林怡妏走入婚禮會場，象徵男方往後有能力讓女方過好日子。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣秀林鄉富世村可樂部落11日舉辦一場太魯閣族傳統婚禮，新郎尤黃柏碩在族人的祝福下，以「巴卡（paga）」方式，揹著新娘林怡妏，走入婚禮會場，象徵男方往後有能力讓女方過好日子，2人完成「原汁原味」的婚禮後，允諾未來子孫結婚也要依「巴卡」方式進行，以延續族人傳統文化。

新郎尤黃柏碩目前在北部國民運動中心擔任老師與教練，體格壯碩的他，不費力氣的揹著身材高挑的空姐新娘林怡妏走入婚禮會場，放下後新娘直呼「好有成就感」，獲得滿場喝采，並自信的說「往後我們的子孫結婚，都將背『巴卡』！」

擔任主婚人的黃永寬體認到太魯閣族文化式微，因此從自己兒女的婚禮做起，以族人傳統古禮進行，並讓尚未結婚的年輕人了解過去族人的結婚方式，既浪漫又有意義。

以新郎家屬身份主持婚禮的太魯閣文史工作室老師田貴實指出，早期太魯閣族婚禮都是以「巴卡」揹新娘，男女雙方的住家再遠，新郎都要揹新娘。他接著笑說，如新娘體重較重，那就得考驗新郎的耐力了！就算使出吃奶的力量，也要把新娘揹回家，不僅象徵翻山越嶺辛苦迎親成家，更代表男方娶媳婦是肩負養家的責任。

田貴實表示，族人認為結婚是成家先決條件，婚後生子也是社會正常法則，不過前提須經雙方父母同意，且男女交往過程中，男方須到女方家工作一段時間，稱為服役婚，因婚後女方要到男方家中生活，女方便失去一個勞力，因此男方婚前必須到女方家勞動，彌補女方損失。

田貴實還說早期太魯閣族曾有搶婚習俗，且通常發生在慶典或祭儀活動中，如男子中意女子，女子有意相從，之後男子再送女方家屬聘禮，這種搶婚是建立在男女雙方相悅相愛的基礎，被搶的女子有時還會裝成不願或哭泣的樣子，不過現在太魯閣族的婚姻，大部份已經實行自由戀愛。