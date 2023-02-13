「賽車界昆凌」比賽中失控撞山 女神曝駭人畫面直呼：下課了！

台灣知名賽車女選手張瑩家（Abby）因外型甜美，有「賽車界昆凌」之稱，日前至台東比賽時卻驚傳撞車意外，車頭被撞到嚴重凹陷，氣囊也全都爆出，明顯看出事發之撞擊力極大。

張瑩家11日代表BORDER車隊前往台東參賽，參與過大小賽事的她，卻在當日山路過彎時失控撞上山壁，比賽期間看見張瑩家IG限時動態中車頭有明顯凹陷，保險桿也已撞毀，車體冒著白煙，車內的安全氣囊全都炸開，斗大的字樣「我下課了」。不過張瑩家隨後也發出站在報廢車體上的照片，與大家報平安，看似身上無明顯大礙，目前仍在休養中。

張瑩家側拍車慘狀（圖/evo_abby提供）

另一張限時動態中看見兩台車皆已撞毀，表示張瑩家與另一名隊友同時遭撞，寫著「車隊車手們加油加油！安全下莊拿獎盃，女子團都下課了，回民宿躺床養傷了，為什麼女生比男生才粗殘」，祝福其他隊友能贏得冠軍。

張瑩家站車上報平安（圖/evo_abby提供）

而張瑩家的身分也被挖出，早在周杰倫2018年的電影《叱吒風雲》，老婆昆凌在其中飾演女主角，張瑩家則擔任其電影替身，而使得她有「賽車界昆凌」的名號，此次事件也讓大家更重視賽車運動的安全措施。