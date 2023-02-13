性生活美滿對於許多夫妻來說相當重要。一位爸爸表示，原本他婚前每周都會和老婆發生關係，沒想到生了小孩後性生活完全變調，老婆先是3年完全不給碰，某天開始積極生了二胎後，又是2年完全不給碰，讓他忍得直呼想出家。對此，許多網友分析，原PO可能被戴了綠帽，要他趕快幫小孩驗DNA，不過也有許多媽媽出面證實，生了小孩後真的完全不想再和老公發生關係。

原PO在Dcard發文表示，婚前他和老婆每周至少發生關係2、3次，老婆有時甚至會在當場要求「再來一次」，兩人性生活美滿，他也感到很快樂。不過自從生了小孩後，老婆開始完全不給碰，讓原PO長達3年都只能自己解決需求。

原PO提到，直到某天老婆突然說想要生二胎，他才又開始能夠享受和老婆的溫存。不過由於老婆特別計算了危險期，沒幾次後再度懷孕，「到現在又過2年…我還是沒碰她」。原PO感嘆，明明自己都有幫忙帶小孩、做家事、供給家裡開銷，卻受到這種待遇，「我是不是種馬替人受精給小孩？」

對此，許多人紛紛回應，「有沒有想過…她為什麼突然想要小孩嗎？」、「其實已經懷孕了，所以才要找你做，假裝是你的孩子」、「有夠綠，第二胎記得驗，十之八九外遇懷孕，還特地算危險期」、「帥哥醫師生肖屬馬唷，品種也優良」。

不過也有媽媽分享個人經驗，「生完之後完全不想做愛，而且只有在想生第二胎的時候，確認排卵才要做這個描述幾乎吻合，但我也不知道為什麼，還是很愛老公，也沒有覺得變成家人，一樣覺得很帥，可是就是沒有性慾，完全沒有」、「我也是生完第一胎，完全不想先生碰我，想生第二胎也只有算好時間才能做功課，生完對整個孕程其實打從心底害怕！」