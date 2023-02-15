不論男女都有生理需求，一名男網友表示，結婚1年和妻子做愛的頻率變少，但他又是性需求很高的人，他試著向妻子溝通每周做一次，被拒絕後他提出到外面買春，讓妻子當場暴怒，辱罵他「畜生」，貼文曝光不少網友也看傻眼。

原PO昨（14）日於論壇《Dcard》指出，自己的性慾不論婚前或婚後都很強，妻子也很配合，還曾買性感睡衣增加情趣。但結婚1年兩人做愛的頻率愈來愈少，明明有另一半卻只能看A片解決生理需求，還不能到外面找，他直呼「真的很可憐」。

原PO和妻子討論解決辦法，要求固定每周的一天要「做功課」，把要處理的事排開，當作彼此放鬆的日子，但妻子認為平常很多事要忙又很累，排開事情只為了做愛太刻意，希望順其自然，「能不能不要逼我？」原PO只好提出花錢到外面解決的請求，「我到外面找，會找乾淨一點的，純粹抒發不會和對方有感情。」

妻子聽完當場爆炸，不斷飆罵難聽的字眼，如「下半身思考、是畜生，真的很噁心」等。原PO被一連串辱罵也忍不住回嘴，他說「現在跟妻子還在冷戰中，我也不知道該怎麼辦，只是想解決需求，花錢買就是一門生意往來，也不想想我會有這個念頭是因為誰。」

貼文曝光，網友直言，「你有幫忙分擔家事嗎？家裡一堆事忙完還要讓你發洩」、「老婆的問題才是癥結點吧！她很累很忙很多事情， 那你看看能不能幫忙啊！不是只想找個洞插欸」、「離婚吧！看完整篇我也覺得你很噁」、「你真的超噁心 可以離婚了」。