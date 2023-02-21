一名50歲的男子生平第一次嫖妓後，次日發生尿道疼痛就醫，擔心罹患性病，但使用各種藥物後，症狀始終未改善，讓他更加焦慮，泌尿科醫師診視男子狀況後認為，其實男子並非感染性病，病因完全是心裡壓力所造成。

台北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師程威銘在其臉書粉專上表示，該男子買春後因尿道疼痛來求診，曾四處求醫，不論醫學中心還是小診所，做了各式的檢查，使用了各種的藥物，症狀總不見改善，讓他更加焦慮，懊悔自己一時衝動和太太以外的人發生性關係，以致感染了性病。

但程威銘發現男子的症狀很特別，「他從未因為尿道疼痛的症狀而在半夜醒來，但只要早上一睡醒，疼痛立刻找上門來。」程威銘細問病情，並查閱男病患在其他醫院做過的檢查與治療，大膽斷定男子「並非感染了性病，而是因為心理壓力造成了身體症狀，」程威銘半開玩笑地對男子說，「你是來懺悔的。」

程威銘說，這樣的狀況在門診並不少見，不少病人因為一時衝動，有了不安全性行為，清醒或隔天就感到種種不適，例如皮膚紅斑、疼痛搔癢，甚至頭暈眼花，都懷疑自己感染了性病，「殊不知這些性病的病原體都需要一段時間的潛伏，才有可能產生症狀。」

面對這些焦慮懊悔的病人，程威銘提醒，與其事後擔心，不如事前做好預防措施，「與自己的慾望對抗，大部分失敗的是你自己啊！」