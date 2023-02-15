良好的睡眠對健康非常重要，不過台灣10人就有1人慢性失眠，安眠鎮靜藥物使用量高居亞洲第一、世界第二。營養師程涵宇指出，睡不好會影響代謝，讓身體變胖，推薦8種「晚安好食物」，讓大家可以一夜好眠。

程涵宇在臉書發文指出，睡眠是健康基礎，好好睡覺可以照顧到身體的代謝率，「睡不好會影響代謝害我們變胖！」她也列出8種晚安好食物，像是牛奶、杏仁、高脂肪魚、牡蠣、奇異果、酸櫻桃、番茄、洋甘菊茶。可調好睡眠，「好入睡，好代謝一次顧到！」

程涵宇整理8種助眠食物：

●牛奶

有睡眠誘導作用，富含褪黑激素的牛奶提高了睡眠效率減少半夜起床次數。

●杏仁

豐富褪黑激素改善睡眠品質，豐富鎂降低壓力荷爾蒙抗失眠。

●高脂肪魚

含有豐富維生素D和omega-3脂肪酸，調節血清素和睡眠。

●牡蠣

富含鋅改善睡眠品質。

●奇異果

高抗氧化能力及豐富血清素和葉酸促進睡眠，睡前1小時吃2顆奇異果可能可以改善睡眠品質。

●酸櫻桃

含有較高濃度的褪黑激素、色胺酸、血清素改善睡眠品質抗發炎。

●番茄

含有豐富褪黑激素增加循環褪黑激素濃度幫助改善睡眠。

●洋甘菊茶

減少焦慮抗憂鬱，含有芹菜素幫助想睡覺減少失眠。