2024年總統大選，國民黨將派誰參選，成外界高度關注焦點。資深媒體人韋安從所有的跡象和已知2024的民意態勢斷言，新北市長侯友宜參選2024已是「百分百確定」。

國民黨主席朱立倫昨（14）日表示，國民黨會提名最強的人選，並點名侯友宜是最強母雞，前立委李永萍也認為侯友宜是國民黨內最強。侯友宜回應，現在最重要的是連任後有很多事情要接受挑戰，尤其是讓北北基桃千萬人口共好，要用這樣的態度去帶動北台灣發展，希望大家一起互相同心，讓台灣共好。

韋安今日則在臉書表示，所有的跡象，和已知2024年的民意態勢，侯友宜參選2024已是「百分百確定」。他認為，侯友宜參選2024的理由，就是要有利於新北更好，並期待能讓台灣共好。因此所有的參選步驟，都會盡量避免因黨內提名和選戰過程，對新北市政造成過多干擾和影響。

至於何時正式宣布參選以及相關配套事宜？韋安認為，等黨內提名規則明確、一切期程確定，侯友宜自然會「勇於承擔」地表態和配合。他說侯友宜多次強調，選舉是過程和手段，能為國家、為人民做事才是目的，目前當然還是市政第一「好好做事」。

對於2024年總統大選，韋安說等時候到了，侯友宜該做什麼就做什麼，目前還是市政第一、節奏自控，把「侯侯做代誌」擺第一，選舉和政治放其次，這才是侯始終能得到「最強」民意支持的核心，以及參選必勝不變的前提。