國內蛋價13日起每台斤調漲2元，產地蛋價飆到每台斤42.5元，批發價52元，重回歷史新高，再掀搶蛋潮，蛋又貴又缺之下，餐飲業者也公告，加蛋需加價15至20元，不過農委會主委陳吉仲昨日表示，平均一顆蛋只貴0.2元而已，氣炸不少網友，湧入陳吉仲臉書怒轟。

陳吉仲昨天出席屏東科技大學活動時指出，農委會尊重市場機制，經蛋農與蛋商協議，每台斤調漲2元，等於一顆蛋只漲0.2元，比許多國家便宜，例如日本蛋價貴2倍，美國貴5、6倍。

然而蛋價上漲加上缺蛋，已經有不少餐飲業者宣布暫不供應雞蛋相關料理，或是加蛋必須加15元起跳，對比農委會說的一顆只貴0.2元，狀況差很多，讓網友炸鍋，湧入陳吉仲臉書開罵「只漲2塊而已，那拿你薪水來付啊！」、「謝謝農委會，現在加一顆蛋要20元」」、「你可以下台了嗎？ 撐得很難看，蛋價問題多久了」，但也有人說「一杯飲料60~70元喝得很爽，一盒蛋10顆70~80元一堆人崩潰」。

農委會畜牧處長張經緯指出，蛋價調漲2元後，平均一顆5至5.2元，等於每顆調漲0.2元.，漲幅4%，相對穩定合理，至於坊間加蛋需加15、20元，可能是將營運成本納入，如果覺得不合理，可以理性消費。至於蛋減產原因，張經緯表示，蛋減量是因為雞農在年後調節生產、雞群更新或換羽，以及低溫、疫病影響，預計兩到三周後產量慢慢回穩。