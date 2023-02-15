聽聞「飛鷹三姝」恩師劉文正傳逝世！ 伊能靜轉身哽咽畫面曝@chinatimesent

台灣歌手劉文正紅遍亞洲，被譽為偶像歌手始祖，近年移居美國，很少傳出消息，今（15）日被經紀人夏玉順證實因心肌梗塞離世，享壽70歲，無疑給演藝圈投下巨大震撼彈，而劉文正更是「飛鷹三姝」的恩師，伊能靜近期回台參加活動，現場被問到恩師病逝消息，當場驚訝含淚。

伊能靜今日出席活動，被問到恩師病逝消息，她驚訝表示：「不知道耶，我剛下飛機」，並透露很久沒和劉文正連絡，心情似乎受到打擊，她轉身調適後才拿起手機確認訊息真實性，中途一度哽咽，親眼看到死訊後難以置信，轉身靠在現場看板上，從背影都能感受到悲傷心情，好一會才含淚表示先行離開。

（來源／中時新聞網 ）

歌手劉文正淡出歌壇後到美國生活，隔兩年回到台灣決定轉戰幕後，並成立飛鷹唱片，栽培許多歌手，挖掘伊能靜、裘海正與方文琳組成「飛鷹三姝」，並發行音樂專輯；伊能靜去年7月飛往新加坡，抵達當地忍不住有感而發，「還記得剛出道，劉文正大哥帶著我們走南闖北，在新加坡收穫了巨大的成功，後來專輯《我是貓》也有很好的反應。新加坡，成為我們發行專輯必來的一站。」

伊能靜也上傳數張珍藏舊照，其中一張是劉文正與伊能靜、裘海正、方文琳的合照，劉文正穿著黑色西裝十分帥氣；同是劉文正徒弟的方文琳今日也在社群平台PO出黑底白字，，寫上「無法置信…」並附上哭泣的表情符號弔念恩師。