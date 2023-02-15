被譽為華語歌壇「偶像始祖」的劉文正，擁有帥氣外型和高挑身材，能歌善舞，又會演戲和主持，當年可是迷倒萬千少男少女，粉絲遍及東南亞，即使已退出演藝圈30多年，仍是不少人心目中「永遠的白馬王子」。

從小愛唱歌的劉文正，1975年發行第一張個人專輯《諾言》就走紅，同年主演第一部電影《門裡門外》，並在台視主持《錦繡年華》，影歌視3棲，讓他人氣持續攀升。

劉文正帥氣外型深植人心。（圖／台視提供）

劉文正昔在國父紀念館演唱。（圖／本報系資料照）

劉文正昔在舞台上綻放巨星光芒。（圖／華視提供）

劉文正拍攝首部電影《門裡門外》。（圖／中央社檔案照片）

他曾3度拿下金鐘獎最佳男歌星獎，多次榮獲國際唱片金唱片獎、遠東首席歌星獎、新馬十大歌星雙冠軍等獎，唱紅《三月裡的小雨》、《愛像什麼》、《閃亮的日子》等歌曲，在華語樂壇擁有極大影響力。

除此在歌壇表現突出，劉文正曾主持的《劉文正時間》，創下82%的收視率，開創電視綜藝節目的新里程碑，他也拍過20多部電影，與林青霞、林鳳嬌、恬妞等人合作過，尤其和玉女紅星呂秀齡合作瓊瑤電影《燃燒吧！火鳥》、《卻上心頭》，讓他們成為當時的銀幕情侶。

劉文正（中）第3度獲得金鐘獎最佳男歌手。（圖／中央社檔案照片）

劉文正曾和林青霞合作電影《燃燒吧！火鳥》。（圖／本報系資料照）

劉文正（左）與金馬影帝秦漢（右）一同拍攝電影《雲且留住》。（圖／中央社檔案照片）

不過劉文正1984年結束和寶麗金的合約後，就淡出歌壇，赴美定居，1986年底回到台灣，轉至幕後並成立飛鷹唱片，一手栽培出巫啟賢、「飛鷹三姝」等藝人，1991他結束唱片公司，全面隱退。

劉文正一手打造「飛鷹三姝」。（圖／台視提供）

劉文正當製作人捧紅不少明星，巫啟賢是其中之一。（圖／本報系資料照）

劉文正將他的汽車捐給華視義賣，得款將作為愛國基金。華視總經理梁孝煌代表接受，並讚揚他的愛國義舉。（圖／本報系資料照）

而劉文正神隱多年堅不曝光行蹤，也不打算復出，如今他逝世，也讓外界對他永遠留下的記憶，都是他在螢光幕前的帥氣身影。