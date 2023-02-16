威力彩連8槓，今（16日）頭獎上看6.5億，不少民眾都盼望能一夜致富，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖牛、生肖龍、生肖鼠今日財運超旺，事業上不僅能獲得好成績，得到老闆重用進而升職加薪外，在彩券抽獎方面也容易中頭獎，可好好把握。

▍生肖牛

生肖牛在2月16日財運超級旺，在事業上雖沒有收穫太多，但他們沒有放棄努力，終於撥雲見日，過往的努力被老闆看見而受到重用，進而升職加薪。另外投資方面近期將會獲得一筆可觀的數字，甚至在購買彩券上都容易中大獎，可好好把握。

▍生肖龍

生肖龍在2月16日財運可說是一飛沖天，他們天生刻苦耐勞，即便自身條件優秀，也不會因此而怠惰，讓他們在事業上闖出了一番成就，金錢更是拿到手軟。另外生肖龍在今日受到財神爺眷顧下，不論是參加抽獎或購買彩券上，都非常容易獲得大獎。

▍生肖鼠

生肖鼠在2月16日受到財神眷顧，事業上在貴人的幫助下，讓他們業績不斷屢創新高，而深受老闆器重，進而賺取一筆可觀的獎金數目。另外生肖鼠今日有望一夜致富，在購買彩券上，隨便選擇號碼都有機會能中頭獎，非常幸運。