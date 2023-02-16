本土疫情趨緩，國內新冠肺炎專責及負壓病房空床率高於5成，中央流行疫情指揮中心今表示，將通知各醫療區調整專責病床開設比率，針對台北區、北區、中區、高屏區非應變醫院訂定「天花板」，避免開設過多專責病床，排擠非新冠之常規醫療。

目前全國各醫療區專責及負壓病床共5878床，空床率為54.2％，各區空床率介於50.3％到61.7％。指揮中心發言人羅一鈞表示，昨天醫療應變組會議邀請各區指揮官討論是否下調專責病床開設比率，過去都是只有「地板」但沒有「天花板」，因此有部分醫院開設比例較高，達到9％到10％，因此決定設置專責病床上限，以便其他非新冠的病人入住。

羅一鈞說明，針對台北區及北區非應變醫院，專責病床開設比率由「至少4％」調整為「4-8％」；中區非應變醫院開設比率由「至少4％」調整為「3-7％」；高屏區非應變醫院開設比率由「至少5％」調整為「5-8％」；南區和東區因原本開設的病床數較少，目前尚有調度需求，因此本次未調整。

另外，指揮中心公布全國住宿式機構定期篩檢結果，機構住民和工作人員陽性率皆較前一周下降，機構住民從1.5％下降至1.3％、工作人員從0.9％下降至0.7％。羅一鈞說明，如果機構住民陽性率可以下降到1％以下，將著手討論調整定期快篩頻率，目前仍維持住民一周2次，將持續到2月底止。