旅美好手張育成昨晚傳喜訊，與紅襪隊簽下一紙大聯盟合約，他透露，過程中有多支球隊與他接洽，但多數都為小聯盟合約，紅襪從一開始給張育成的合約內容都沒有變，「感謝紅襪這麼愛我，我也會回饋他們這份愛。」

昨天晚間美國媒體率先披露，紅襪與張育成簽下一紙大聯盟合約，今年年薪將為85萬美元，另外還附有激勵獎金。

張育成透露，去年球季結束成為自由球員後，就有不少球隊前來接觸，但多為小聯盟合約，他自己則向經紀人表達希望能有大聯盟合約，「紅襪一開始就給了不錯的合約，等待過程中也有其他隊來接觸，但都是小聯盟約，很感謝紅襪這麼愛我，讓我有機會重回大聯盟舞台。」

先前回到美國訓練時，合約已經差不多底定，只剩體檢部分需要完成，自己在訓練時心情也比較踏實，張育成目前正在台灣備戰第5屆世界棒球經典賽，他也希望透過經典賽展現出更好的一面，不只為國家爭取佳績，也要在新球季站穩一席之地。

張育成也提到，紅襪球團希望他今年能夠扛起球隊中線任務，這次經典賽對他出賽沒有太多限制，只希望他能以內野中線為主，這次中華隊張育成將以二壘為主，剛好也符合紅襪的需求。

去年歷經多次轉隊，張育成的大聯盟之路走的並不順遂，他認為，想要站穩大聯盟自己在心態上還差了其他人一大截，「球技上沒有問題，但就是心態，也剛好有這次經典賽，讓我心態可以更加強壯。」

今天中華隊在嘉義市棒球場與台鋼雄鷹進行第3場自辦熱身賽，張育成擔任先發第4棒、二壘手，首打席就敲出2分炮，打擊狀況十分火燙。