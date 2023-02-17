天使今（17）日公布本賽季開幕戰先發投手，沒有意外由二刀流球星大谷翔平扛下，希望在第一場比賽就博得好彩頭，不過大谷翔平即將成為自由球員，外界猜測他在今年賽季結束後就會離開天使。在春訓記者會當中，當被問及是否願意與天使續約時，大谷翔平則透露自己尚未聽聞有關延長合約的消息。

有望簽下大聯盟史上首張總價5億美元的超級合約，大谷翔平仍相當靦腆，不願正面回應相關問題，「我並不是球員市場的專家，我不想牽涉其中。就是我先前所說的，這是我合約的最後一年，目前我還是天使的一員，我只想專注在這個賽季，目標是贏下世界大賽冠軍，這就是我所關心的。」求勝心強烈的大谷翔平，也期待天使同樣擁有對勝利的渴望，「我沒辦法告訴你們球團的想法，但我願意相信他們。」

「神鱒」卓奧特（Mike Trout）先前表示將不惜一切代價，努力將大谷翔平留在天使，並建立球隊的贏球文化，但卓奧特也坦承這並不容易。上賽季水手終於結束連續21年未進季後賽的窘境，而這尷尬的紀錄落到了天使身上，保有目前最長的8年季後賽乾旱期，效力天使12年的卓奧特只打過一次季後賽。

如果大谷翔平離開天使前往自由市場，首要追求者將是道奇、大都會、洋基、巨人及教士，若雙方遲遲無法達成協議，天使可能將考慮在交易大限前將大谷翔平交易出走，避免在今年冬天白白失去他。

去年大谷翔平同樣在開幕戰先發登板，面對太空人繳出4.2局9K失1分的成績單，但天使打線全場遭壓制，大谷翔平吞下該季首敗。