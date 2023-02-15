國立體大投手沙子宸確定加盟美職運動家隊，成為社區棒球素人旅美第一人，他坦言當初聽到運動家隊報價與他接觸，感到十分驚訝，對於旅美之路他不給自己設下大目標，而是希望把每天訓練、每場比賽都做到最好，目前他也正在加練1顆變速球，盼能混淆打者。

沙子宸國小、國中時期都未接受正規棒球訓練，從小學五年級到國中都在父親沙開橋成立的「TYSA運動家社區棒球隊」打球，直到升上高中時才下定決心要開始接受正規棒球路，到彰化藝中就讀。

從社區棒球到接受正規棒球訓練，沙子宸坦言一開始真的很不習慣，「訓練都跟不上大家，體能都跑在後面，重訓也都是拿很輕的，也讓我當時感到有點自卑。」

好在同屆隊友們互相扶持，沙子宸才能度過這段艱苦的時光，高二起逐漸嶄露頭角，球速也逐漸提升，也讓他找回自信，高三時發現有國外球探在關注他，也讓他萌生「美」夢。

沙子宸預計在3月底赴美，對於目標他並未給自己設下幾年要拚上大聯盟，而是希望把自己每天的訓練做好、每場比賽投好，「就算投不好也沒關係，也是吸收經驗，能走多遠就走多遠。」

身高190公分的他，目前課題除了是繼續加強身體素質外，沙子宸還在加練一顆變速球，「目前我有直球、滑球、曲球、二縫線，變速球還在開發中。」他解釋，知道自己的速球轉速是優勢，若再有1顆好的變速球可以更混淆打者，「身為一個先發投手要把局數拉長，讓打者更不好猜測。」