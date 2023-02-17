「你有接受過性招待嗎？」徐巧芯致電陳宗彥 2人對話太震撼

民眾黨立委陳琬惠今（17）日爆料指出，行政院發言人陳宗彥11年前任職地方政府期間，多次不當接受業者性招待，她呼籲行政院長陳建仁徹查，且要求陳宗彥知所進退，宣布下台，對此陳宗彥稍晚也回應表示「一直謹守依法處理的分際」，對此，國民黨台北市議員徐巧芯也致電給陳宗彥，在兩人的對話中，陳宗彥也強調「我剛剛已經有做過說明，當然是沒有接受性招待」。
而徐巧芯今日也直接致電給陳宗彥，在接通後徐巧芯也直接切入重點詢問「今天陳婉會開記者會說你有接受過性招待...」，沒想到陳宗彥卻不耐煩的直接打斷徐巧芯，強調「我覺得這不應該是如此啊，我剛剛已經有做過說明，當然是沒有接受性招待」，徐巧芯也追問「所以這是假的事情嗎？」陳宗彥也回應「他們都沒有來問我，我覺得不應該是這樣子吧徐議員」後便直接掛斷了電話。
針對被爆出11年前「接受性招待」一事，陳宗彥17日下午16時40分召開記者會表示，他一直謹守依法處理的分際，是從事公職對自我的要求，過去從地方的公所，到市府，都一直秉持這樣的原則。連當市議員的時候，權力到哪裡，絕對不逾越；當行政的時候也不逾越謹守的分際。
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