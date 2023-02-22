近日傳出國民黨中央考慮在立委初選納入「大局條款」，優先提名現任或不具民選公職身分者出戰，讓台北市議員徐巧芯委屈落淚，國民黨台北市議員秦慧珠21日就暗酸徐巧芯「想跑的人一哭二鬧三上吊」。對此，前立委郭正亮今（22）日表示「現在徐巧芯就要先去收她那個選區的人心」，郭更對徐喊話，這個議題已經廣為周知了，應要「適可而止」，引發討論。

郭正亮今（22）日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「徐巧芯還年輕，第一次想要選立委，國民黨也確實有一些傳統，一些年輕的選將在初選的過程就被做掉，徐巧芯會擔心也合理的」，郭正亮也坦言，「可是這個議題已經吵開了，她吵過頭永遠都在前線也不一定好，因為初選過了她也是要整合內部欸，不然對上許淑華也是硬仗，許淑華也很強，所以我是覺得她也要考慮未來黨內整合的問題」。

郭正亮更直言，「這個議題已經廣為周知了，這個時候徐巧芯應該要開始收，收就是『反正是黨內，那議題大家都已經清楚了，那黨內就還是要有黨內初選的禮貌』」，郭正亮更接著說，「黨內競爭和政黨對決不太一樣，政黨對決就是要廝殺到底，不服就幹，但黨內競爭還是要議題清楚之後，就要開始收攬人心」。

郭正亮最後也建議，「所以現在徐巧芯就要先去收她那個選區的人心，讓人家覺得說『我不是故意跟誰鬥嘴，主要是把議題凸顯，也是要求取黨內團結，只要給我公平的初選當然就是全力以赴，大家都是好朋友』，現在就是要營造這個狀況，就要適可而止，這個議題要清楚，回到正軌」。