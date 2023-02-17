金鐘影帝陳亞蘭暌違4年推出舞台劇版《嘉慶君遊臺灣》，她邀請億萬導演葉天倫執導，葉天倫卻在臉書直喊快被搞瘋了，「這幾個月，我快被這位搞瘋了。不管你稱呼他是女士或皇上，對我來說，她都是一位為戲瘋狂為劇燃燒自己的創作者。身上戴著24小時心電圖儀器，一樣為每一個角色示範走位身段。每天錄影拍戲主持活動，照樣9點就到排練場一排就是12小時。」

陳亞蘭（右二）邀請王彩樺（左二）擔任《嘉慶君遊臺灣》舞台劇神秘嘉賓，邀請《加油喜事》媳婦周曉涵（左一）、兒子周孝安（右二）來看戲。（欣湉國際提供）

舞台劇版《嘉慶君遊臺灣》除影帝級郭子乾與喜劇泰斗白雲領銜主演外，王彩樺與何篤霖將擔任神秘嘉賓，陳亞蘭也邀請拍攝中的八點檔《加油喜事》主要演員周孝安、鄒承恩、周曉涵等人來看戲，她笑喊：「媽媽製作與主演大戲，兒子與媳婦能不來支持嗎？觀眾有機會與他們同在劇場中看戲。」

她也誇戲中子女與媳婦貼心，二話不說都來幫她錄製舞台劇的推薦影片，吸引不少粉絲購票。有趣的是，周孝安日前在臉書分享女兒誤把陳亞蘭認為自己的影片，他說：「完蛋了，我女兒把皇上誤認為我，陳亞蘭請收孩兒一跪！」逗樂粉絲。

此外，眾人關心陳亞蘭目前身體情況，她感謝各界關心，目前仍24小時戴著心電圖儀器追蹤心律情況，舞台劇首演後會再到醫院做詳細檢查，她透露自身體警訊曝光後，每天上千訊息都在提醒她不要過勞，要定時吃飯與休息，對她喊話要好好保重龍體，但陳亞蘭仍自責自己忙到沒有時間替《嘉慶君遊臺灣》舞台劇宣傳，仍有許多觀眾不知公演訊息，尤其本次演出僅台北2場，錯過就不知道要再等幾年。

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