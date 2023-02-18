行政院發言人陳宗彥昨(17)日遭爆料，指他11年前擔任台南市政府官員時，曾多次接受業者性招待並涉嫌關說，陳雖火速駁斥，仍在昨晚宣布請辭獲准。國民黨台北市議員游淑慧指出，陳宗彥的事只是民進黨內鬥一環，但驚悚的是資料來源，是不是由國家機器檢調流出？針對這些醜陋的曝光，她驚呼「維持正義的檢調系統，是否變成政治人物滅殺政敵的工具？」

游淑慧今(18)日在臉書指出，曾聽政壇老一輩說，要獲得更高權力者，先要管住下半身，但這句話現在看來是對也是不對，游淑慧直言，有關係者、站對邊的，就無需自我約束，可以臉皮厚厚撐過去甚至升職；反觀站錯邊的，就變成炮灰，連11年前的舊事都會被挖出。

對於陳宗彥的事，游淑慧坦言並不訝異，並認為這只是民進黨內鬥一環，但令她驚悚的是資料來源，是不是由國家機器檢調流出？游淑慧舉韓國電影「金權性內幕」為例，內容描述檢察官如何運用權力和手中掌握的資料進行各種權力的擴張，甚至影響政局，最驚人一幕為一處祕密資料庫，存放滿滿各界名人的犯罪和醜聞資料，這些資料被收集、存放，但暫不處理，目的是等待最佳時機，資深檢察官指出，要「學會曝光內幕的最佳時機」，並表示「醜聞，像泡菜一樣需要時間發酵，只有在時機成熟的時候爆出，才能取得最大的效應」。

陳宗彥的戲碼是否也如此？游淑慧認為，面對這些醜陋的曝光，雖然看戲看的快樂，但也忍不住驚悚，維持正義的檢調系統，是否變成政治人物滅殺政敵的工具？