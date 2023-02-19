台灣男籃P.LEAGUE+的高雄17直播鋼鐵人日前簽下林書豪，讓球迷非常興奮，不過日前在台新夢想家對上高雄鋼鐵人的比賽中，台新夢想家的啦啦隊竟在林書豪罰球時刻意干擾，引發球迷們的不滿。

在台新夢想家昨（18）日對上高雄鋼鐵人的比賽中，當客隊林書豪在進行罰球時，場邊的夢想家啦啦隊竟故意狂叫球員「看過來」，並抖動臀部讓短裙飛起，絲毫不在意已露出的底褲，更拍打其他啦啦隊員的臀部，試圖影響場上球員。

然而，該行為已引發球迷不滿，有人更在PTT以「如何破解啦啦隊扭屁嬌嗔？」為題發文討論，更直呼「不得不說夢的啦啦隊這種行為真的會影響球員，只差沒喊『林董～（指林書豪）』，這種喊名字帶扭屁股的，真的很難不分心吧？」另外一位網友則認為「聯盟應該明文禁止啦啦隊干擾罰球尺度了」，也表示，剛開始的干擾還在「笑笑就好了」的尺度範圍，但之後為了流量變本加厲，有些已經太超過了。

貼文一出，引發網友熱議「要看尺度啊，今天那些動作是怎樣，有點過火了」、「其他啦啦隊看你這樣會有新聞版面，只會尺度越來越大」、「剛剛看YT直播，罰球收音都是尖叫聲」、「老實說不太喜歡，有點low」、「賽前就有和隊友喊話讓林書豪罰球不進會上新聞」、「有點低級，畢竟比賽也是有小朋友在看」。