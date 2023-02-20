副總統賴清德嫡系、行政院前發言人陳宗彥被爆11年前接受性招待，火速請辭。國民黨政策會副執行長李永萍認為，如果陳宗彥這件事一直延燒下去，賴清德的民調，掉到跟民眾黨主席柯文哲差不多或是輸他，就是民進黨換人的時候；反賴清德系統的人士可能會集結起來，力推行政院長陳建仁選2024。

李永萍19日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中認為，如果現在還在行政院任官的賴清德人馬，有黑底或是黃底的，他們自己心知肚明。外界觀察，還會不會再掉幾位？針對陳宗彥的事情，如果賴清德反應的政治效應，就像漣漪一樣，擴大的比原來爆料者或者操作者預期大，反賴清德系統的人士可能會集結起來，力推陳建仁選2024。

李永萍接著表示，站在反對黨跟民進黨對立的立場來說，歡迎陳建仁來選2024，會比賴清德出來選，相對比較輕鬆。因為在陳建仁政務不嫻熟的狀況下，整個選舉過程下來，還有電視辯論等等，陳建仁講錯話的機率會很高。

李永萍預測，如果陳宗彥這件事一直延燒下去，就不會只有綠營的力量打陳宗彥了，因為整個劇情太狗血了，就會脫離只是民進黨的內鬥問題，然後會嚴重損傷賴清德。她甚至認為，若賴清德的民調，掉到跟柯文哲差不多，或是萬一輸給柯文哲，就是民進黨換人的時候。