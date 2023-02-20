行政院前發言人陳宗彥遭爆料多次接受性招待、連帶暴露監聽譯文外洩事件，震驚外界。對此，媒體人黃揚明認為，這起案子非常的不單純，因為前後有矛盾和不合理之處。

黃揚明今（20）日在臉書發文表示，如果自己是一個一審剛被宣判有罪的檢察官，怎麼會敢在這個時機點，把自己處理案件的相關監聽譯文和簽辦文件，外流給民代、媒體爆料？此外，所有人也一定都會直覺式地懷疑，是自己爆料的，「不但又要再捲入洩密官司，而且跳進黃河都洗不清」。

黃揚明接著說，時力黨團指出，不明人士在上周六，把裝著監聽譯文的信封送到該黨團辦公室，且是資料丟了就跑，信封上還「貼心的提醒」監聽譯文不要外流，會有法律責任。然而，國民黨台北市議員徐巧芯在當天的凌晨，就已經把所有監聽譯文公布。

黃揚明直言，這個案子非常不單純，因為若自己是原始爆料者，為什麼還要把一模一樣的爆料，內容提供給時力黨團？「除非，此爆料者非彼爆料者」。