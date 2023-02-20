2023年全明星周在猶他州的鹽湖城舉辦，聯盟官方特別邀請爵士傳奇球星「郵差」卡爾馬龍（Karl Malone）擔任形象大使及灌籃大賽的裁判，原本應是美意一樁，但由於過去卡爾馬龍有一段不光彩的歷史，甚至連讓未成年少女懷孕的醜事都遭到當地媒體再次挖出，痛批他不配作為明星賽的形象大使。

25年前有媒體爆料，20歲的卡爾馬龍就讀路易斯安那理工大學時期，在1983年結交了一名13歲的女友，卡爾馬龍甚至讓她壞上了孩子，產下的私生子取名為迪米崔斯貝爾（Demetress Bell），只不過卡爾馬龍始終拒絕與他相認，直到迪米崔斯貝爾成年後2人才首度交談，迪米崔斯貝爾後來更成為了NFL（國家美式足球聯盟）球星。

卡爾馬龍當時並未受到任何指控，NBA與爵士球團不願見此事擴大，因此也沒有繼續深入追查。雖然是自家產出的名人堂球星，但爵士媒體仍不給卡爾馬龍面子，《鹽湖城論壇報》記者蒙森（Gordon Monson）更是寫了一篇專欄，痛批卡爾馬龍不願面對他的過去及承擔過錯。後來則是傳出卡爾馬龍因不願接受在場媒體採訪，讓蒙森憤而動怒寫文抨擊，卡爾馬龍過去曾騷擾布萊恩（Kobe Bryant）妻子瓦妮莎（Vanessa Bryant）一事也被寫了進去。

卡爾馬龍的好搭檔史塔克頓（John Stockton）過去也爭議頻傳，他強力支持獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）不打疫苗的決定，而史塔克頓自己也是反疫苗者，他還曾因為不戴口罩進場觀看NCAA男子籃球的比賽，遭到母校岡薩加大學禁止進入現場觀賽。