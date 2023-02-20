台北市長蔣萬安上任將近2個月，迎來第一位內閣請辭，台北市政府發言人羅旺哲今以「健康因素」請辭，蔣萬安下午准辭，而羅旺哲也在臉書發出告別文，表示因為身體因素關係，要辭去市府發言人職務。並表示，「擔心會因為自己，拖垮市府團隊。」貼文一出也吸引許多政治人物留言，羅旺哲的妻子韋家齊也暖心留言「歡迎回家」。

羅旺哲表示，雖然很突然，但必須向各位報告，因為身體因素關係，要辭去市府發言人職務。真的是因為身體出現了一些狀況，必須得休養，其實上個禮拜一，就已經有先跟市長報告，但當時市長仍希望他繼續留下來打拚。

但羅認為再這樣下去，擔心會因為自己，拖垮市府團隊。至於下一步？當然是回家幫太太做家事。這兩個月來，早出晚歸，身為丈夫的他，實在太失職了。

羅旺哲最後表示，過去他從事新聞工作近十年，常常在臉書上對新聞時事作評論，感謝大家在那段時間給了很多建議，跟大家互動，卸下發言人職務，回歸一般民眾身分後，會繼續跟大家分享一些新聞觀察。

貼文下方不管藍綠白的政治人物皆蜂擁留言，國民黨立委李貴敏就留言「短暫的休息有助於走更長久的路」、北市議員詹為元也留言「辛苦了，加油。」，而民進黨立委高嘉瑜則留言「辛苦了」。