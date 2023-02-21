近日傳出國民黨中央考慮在立委初選中納入「大局條款」，優先提名現任或不具民選公職身分者出戰。國民黨台北市議員徐巧芯19日在《週末大爆卦》節目談及此事幾度哽咽紅了眼眶，20日在《新聞大白話》更直接大飆淚。當天晚上徐巧芯開個人直播，直播大王朱大說誰弄哭徐巧芯就抖內1萬元，沒想到真的有一位網友留言打中徐巧芯的哭點，對方說謝謝朱大給人的溫暖總是那麼即時又讓人沒有負擔，讓徐巧芯再次爆哭。

徐巧芯唸到網友Makoto的留言提到，謝謝朱大，他給人的溫暖總是那麼即時，又讓人沒有負擔。徐巧芯笑著唸到「謝謝妳不停地燃燒，讓我們有不同的視野跟眼光」時，已經禁不住連連吸鼻子。

「其實這個Makoto寫到的點，不是謝謝我的事情。」徐巧芯講到這邊已經忍不住哭出來，她解釋哭點是朱大給的溫暖是那麼即時，而且沒有負擔，「嗯，我懂，我懂，我懂...我懂！」

徐巧芯邊哭邊講到負擔的事情「有時候，我知道很多人是為我好，可是有時候你們的幫忙，對我來說負擔很大。所以我也很謝謝朱大，他每次給我一些提醒跟幫忙，都是讓我沒有負擔的。讓我一方面可以繼續做我自己，一方面我可以再做一些調整，再做一些成長。我當然也知道，我還有很多需要再繼續成長的地方，我也知道我有很多需要再努力的地方，我也已經真的很努力了，這需要一點時間，可是我覺得，我可以的！」

「我覺得沒有負擔是一件很重要的事情！」徐巧芯強調，當每個人有很多意見的時候，會覺得那我是不是要這樣？那我是不是要那樣？還是要相信我自己？她每次都告訴自己一定要相信自己，如果變成另外一個人，別人也都不喜歡自己了不是嗎？所以做自己很重要！她就一直告訴自己妳就是妳，如果妳把自己變不見了，那大家就都會走了。

徐巧芯說，她知道她在國民黨就是一個異類，但是在國民黨要做自己真的好難。她被綠營攻擊的時候自己完全無感，而且超開心的，打給陳宗彥時，綠營批評她怎麼可以看別人笑話，「我就是要看你笑話，怎麼了嗎？我把他視為外人的人，跟我視為自己人的人，我是分非常開的！我自己視為家人的人，是不一樣的（哽咽）！」