國民黨近期傳出將祭出「大局條款」，黨中央雖已否認，卻讓宣布挑戰立委的國民黨台北市議員徐巧芯落淚，直呼感覺在外征戰回到家卻被家暴。同黨議員秦慧珠對徐一系列言行表示批評，徐昨（21）日深夜則在臉書發千字文，稱自己被秦暗指在「演上吊」，其字眼之重讓她有些驚訝，「有時候，自己人，最傷人」，強調她只是希望有個公平的初選。此文湧入約2萬人按讚，網友們紛紛聲援徐、為她大抱不平。

徐巧芯昨日晚間9時37分在臉書發表「給親愛的秦姐、書記長」的公開信，指出最近看到秦慧珠在節目上多次針對她進行激烈的言詞攻擊，除了過去的「沒水準」、「吵鬧小雞」以外，當天甚至暗指她現在在演「上吊」。這個字眼之重，確實令她有點驚訝了。

徐巧芯強調，有時候，自己人，最傷人。她們不是仇人，她只是希望有個公平的初選，真的有必要這樣詛咒她嗎？說好的大家要團結，黨內不要互打，但最後只是她單方面的受到言語羞辱，這真的是團結嗎？

不僅如此，徐巧芯也坦言，不知道在25年以後的今天，秦慧珠會不會想起當初年輕時的自己打拚的模樣？會不會想到，或許今天的徐巧芯，就如同多年前的秦慧珠一樣，在政治的路上義無反顧的向前衝鋒？她們或許沒有那麼不一樣啊。

此文獲得約2萬人按讚、近2600則留言，迴響極度熱烈。網友紛紛表示：「我也很意外秦小姐的反應，同時也要提醒她，國民黨最近能有今天得意的田地，要不是有巧芯跟鴻薇的勇敢，我想是神都難扳回國民黨的威風啊！」「秦的發言十分刻薄，她可能幫了費倒忙，照目前情況，費一定會被徐擠下去，除非被保送不分區，那就很沒面子了。」「勇敢又真誠的你，我真的好欣賞又好喜歡！謝謝國民黨有你們這些熱血的新生代。」