【全程字幕】遭秦慧珠酸「一哭二鬧三上吊」 徐巧芯喊「不舒服」反問：記得25年前的自己嗎 @ChinaTimes ​

國民黨台北市議員徐巧芯日前宣布投入黨內立委初選，挑戰同黨現任立委費鴻泰，資深北市議員秦慧珠對此轟徐「為己謀權」、「喜歡吵鬧的小雞」，昨(21)日更暗酸徐巧芯「想跑的人一哭二鬧三上吊」。對此，台北市議員鍾沛君則直言好久沒聽到有人講這句話了，並稱現在不是都講「一哭二鬧三上悠亞」？該文引來許多網友狂讚。

近日傳出國民黨中央考慮在立委初選中納入「大局條款」，優先提名現任或不具民選公職身分者出戰，徐巧芯淚訴宛如遭「家暴」。對此，秦慧珠昨在網路節目《新聞不芹菜》上暗酸，有人想落跑國民黨中央擋不住，現在有人「又哭又鬧」，更酸黨內有些民代「花百分之80的力氣在做政治網紅」。

對此，鍾沛君今(22)日在臉書表示，好久沒聽到有人講「一哭二鬧三上吊」了，並說現在不是都講「一哭二鬧三上悠亞」？由於三上悠亞為日本人氣AV女優，不僅徐巧芯在留言區親回「現在才幾點」、台北市議員游淑慧回應「害我google一下什麼叫三上悠亞，我跟不上妳們的車」，許多網友也嗨回「議員發車了」、「沒想到沛君也幽默」、「不要講那些老議員立委聽不懂的梗啦」、「要開車了，快上車」、「我嚴重懷疑你開車，但我沒證據」、「兒童不宜」。

對於秦慧珠暗酸「想跑的人一哭二鬧三上吊」，徐巧芯今坦言字眼有點偏重，讓她感到不舒服，但她願意放下一切不舒服，邀請秦慧珠一起揭露民進黨弊案。