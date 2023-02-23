藝人謝忻雖然演藝工作忙碌，仍常進行路跑、登山等戶外運動，沒想到近日爬「武陵四秀」之一的品田山，竟發生失足意外，一度痛到無法起身，但仍得強撐走到山屋休息，只能拄著拐杖，繼續花6個小時走到山屋，然而，謝忻卻形容腳踝「已經腫成了菠蘿麵包」，讓她一度動起叫海鷗(直升機)救援的念頭。

謝忻前幾日登山出事，為此已經躺著休養一周，今(23日)曝光事發經過，她表示，當時已過品田山最危險的「V斷崖」，緊繃的情緒頓時懈防，本以為前方箭竹林區是小兒科，自顧自地與山友聊天，卻讓她不幸受傷，「看著橫躺的一棵枯樹，心想根本難不倒我，萬萬沒想到這一跨踩了個空，痛苦的瞬間也是惡夢的開始。」

那時，謝忻反射性地慘叫一聲，跌坐在地上，痛到無法起身，還得揹8公斤的裝備前往桃山山屋，「六小時的路程讓氣力徹底放盡，我咬緊牙關，用登山杖勉強支撐腫脹的腳踝前行」，甚至向導遊抱怨想叫海鷗，但一行人還卡在山中樹林中，只能到山屋再做打算。結果艱辛爬到山屋後，謝忻驚覺腳腫得很嚴重，還拿菠蘿麵包作比喻，但導遊僅淡淡告知：「妳明天會更腫」，讓謝忻崩潰哀號：「我不敢想像接下來會惡化到什麼程度。」

此時的她身體承受劇痛，仍想叫海鷗，被山友們勸阻：「妳會被罵爆」、「妳會上社會新聞」，令謝忻想到登山救援新聞底下，常會有網友咒罵：「沒那個能力就不要去爬山」、「浪費納稅人的錢」、最後未請求支援。然而，隔天一如預期，山路崎嶇到每一步都冒汗，直喊：「我深刻體會到度秒如年是什麼感受，但顯然，我最後硬是拖著殘軀熬下山的。」