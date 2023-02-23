2024大選越來越近，藍白綠三陣營誰能成為候選人是外界重點關注的對象。前立委沈富雄23日用動物來比喻目前檯面上比較有可能出線的角逐者。他直言民進黨主席兼副總賴清德就是花豹，儘管之前有掉到陷阱裡過，但現在已經要開始努力爬出來。

沈富雄在網路節目《品觀點》直言，要說綠營2024誰來選總統，賴清德不作第二人想，鄭文燦、陳建仁都沒機會。他認為賴就像是花豹一樣的完美動物，不但漂亮，顏色還可以隱藏在大自然之中，在食物鏈中沒有人可以把他當飯吃，

不過對於賴清德的政治路，沈富雄認為不是很順，有一段時間掉到自家人挖的陷阱，比如說掉到台南是黑金、掉到鄭文燦和林智堅等人的學倫問題。不過他強調，賴清德之所以會掉到陷阱裡，主要原因是這些都是自家人挖出來的，現在已經開始在努力爬出來。

沈富雄還提到，對於民進黨的弊案，賴清德雖然所作所為沒有處理得很乾淨，但國人眼中已經給他不少分數，從民調就可以很明顯看出來，賴清德的支持度沒有什麼掉，但也沒什麼爬。他預估，賴最後可以拿到39~42%的票，但儘管如此，國民黨籍的新北市長侯友宜還是能贏賴相當大的百分比。