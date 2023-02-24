「甜心教主」王心凌日前才在大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第三季再度爆紅，一首《愛你》更在陸網中傳唱不休。今(24)日將迎來出道20周年紀念日的她，也於凌晨在社群平台上分享影片，表示：「20年了，想說的話都在這裡。」

王心凌今日在IG上PO出短片，以招牌甜嗓表示：「時間好快喔，20年，20年耶，我一直以為我會更放鬆、更自在，但是好像沒有。」並釋出好消息，直言讓她無法放鬆的原因是：「想到今年要出的專輯，想到下一個舞台要怎麼要給你們驚喜，想到演唱會，每天想到這些，怎麼可能會放鬆。」

此外，王心凌也回顧起過去總總，分享：「在生活上、在很多方面，我是自在的，而且我一直是很開心的。」更向自己與粉絲們喊話：「我們都要繼續讓自己更好，謝謝你們。」並於影片中的最後預告：「你們期待的就快來嘍。」

影片一經PO出，短短時間內便吸引逾萬人按讚分享，並留下暖心字句鼓勵王心凌，指出：「非常非常感動，也非常謝謝妳出道的20年來一直都在努力做音樂，真的好愛好愛妳，20歲快樂」、「耶！很開心能在這幾年與妳認識，要繼續開心繼續快樂繼續興奮地做你喜歡的事唷」、「未來我們還會陪妳走下去，陪妳一起精彩。」此外，更釣出一排星友舉凡關韶文、謝佳見、蔡卓妍等人發聲支持。