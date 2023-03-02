《桃子樹的最後豐收》在西班牙東部阿爾卡拉斯桃子園實地拍攝。（海鵬提供）

世界影壇近來吹起西班牙風，除日前8歲西班牙女童星蘇菲亞奧特羅勇奪柏林影展「最佳主演」銀熊獎轟動國際外，去年西班牙女導演卡拉西蒙執導電影《桃子樹的最後豐收》，也率先勇奪柏林影展最佳影片金熊獎。

該片拍攝靈感來自導演卡拉西蒙的成長記憶，也是她對辛勤農人的由衷致敬。劇情刻劃桃農的世代傳承與生存危機，獲國際媒體讚賞「風格媲美肯洛區」。全片最讓人讚嘆之處，便是一群非職業演員「真實無比」的驚人演出。導演卡拉西蒙在面試9000多人後，終於建立片中的「索雷一家」，並讓他們如家人般相處3年，說著當地的加泰隆尼亞方言，果然培養出濃郁難捨的情感。

《桃子樹的最後豐收》取材自導演卡拉西蒙的童年記憶，每年夏天她都會回到阿爾卡拉斯和她的爺爺、叔叔一起耕作，那裡有著屬於他們一家人的情感價值。卡拉西蒙將當地的夏天與陽光、桃林與土地，農民的悲喜與辛勞等元素加入片中，並藉桃子樹最後一次收成，刻劃出這部與眾不同的感人電影。

全片影像質樸自然，鄉間的葡萄藤、熟透的蜜桃、農忙的人們、奔跑的野免，交織成一幅誘惑迷人的盛夏，又像一首以親情維繫的農事詩，在現今影壇顯得一枝獨秀。電影3月31日在台上映。